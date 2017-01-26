Тверская область рассчитывает на федеральную помощь в ремонте дорог

Тверь, , 18:07 — REGNUM Тверская область заручилась федеральной поддержкой по приведению в порядок дорог в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 января в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Игоря Рудени с первым заместителем министра транспорта РФ Евгением Дитрихом. На встрече обсуждались вопросы развития дорожной сети и транспортной системы региона.

Губернатор поблагодарил представителя Минтранса за поддержку в строительстве и ремонте дорог, которую регион уже получил. Он отметил, что на 2017 год поставлены серьезные задачи по приведению в порядок дорожной сети. Это, прежде всего, касается туристических маршрутов, а также дорог, по которым курсирует тяжелая техника.

«Особенно нас интересует вопрос оборудования дорог системами весового, скоростного и габаритного контроля. В тверском регионе очень развита заготовка и переработка леса, поэтому большегрузы могут негативно повлиять на состояние дорог», — отметил губернатор.

Игорь Руденя добавил, что на текущий год регион существенно увеличил финансирование развития дорожной сети и рассчитывает также и на помощь федерального центра.

«Уверен, что в этом году мы изыщем федеральные средства для Тверской области на реализацию региональных программ по приведению дорог в нормативное состояние», — сказал Евгений Дитрих.

Жители Тверской области просят сделать безопасными федеральные трассы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января жители Вышнего Волочка обратились к руководству региона с просьбой решить вопрос безопасности на федеральных трассах М-10 и М-11. Объезд города был введен в эксплуатацию еще в 2015 году, однако с 2015 года за проезд по этому участку нужно платить. Водители, стремясь сэкономить, едут через город.

Добавим, что накануне правительством РФ был опубликован список регионов-получателей трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги"государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Тверской области в списке не оказалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Твери готовится к запуску центр фиксации нарушений в системе «Платон»