Четверг, 26 Января 2017 года
18:32:19 МСК

Директор липецкой УК пойдет под суд за мошенничество

Экономика
Деньги за коммунальные услуги поступали не поставщикам ресурсов, а в карман гендиректора управляющей компании
Суд
Иллюстрация: Gosindex.ru
Суд

Липецк, 26 января 2017, 18:02 — REGNUM  В Липецкой области суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Городская управляющая компания «Капитал». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, мужчина обвиняется в крупном мошенничестве в сфере ЖКХ.

По версии следствия, гендиректор ООО «Городская управляющая компания «Капитал», которое обслуживало многоквартирные дома в Липецке, для сбора коммунальных платежей с населения создал подконтрольную ему же организацию ООО «Расчетно-вычислительный центр». За два с лишним года деятельности на расчетные счета организаций от курян поступило более 21 млн рублей, но до поставщиков ресурсов деньги не дошли. Почти половину от данной суммы обвиняемый потратил на собственные нужды.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере».

Обвиняемый отрицал свою вину, но под тяжестью доказательств признался в содеянном. На имущество родственников обвиняемого, приобретенного на похищенные деньги, наложен арест, а липецким поставщикам ресурсов перечислена часть похищенных денежных средств.

Материалы уголовного дела, составившего 38 томов, направлены для судебного разбирательства. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
Главное сегодня
NB!
26.01.17
Антисемитские настроения должны пресекаться на любом уровне — Медведев
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
26.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЯзык до распада доведёт... Закон об украинизации: анализ и комментарии
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
26.01.17
«План Украины по реинтеграции Крыма относится к разряду химер»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
26.01.17
Ашот Погосян, Андрей СверчковСтав никем, можно стать кем угодно
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
26.01.17
Фёдор ЗоринРеставрация монархии и церкви: три шага назад или осознанный ритуал?
МоскваРоссия Православие Экономика
NB!
26.01.17
Первый борт немецких солдат в Литву Балтфлот встретил стрельбами С-400
КалининградРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
26.01.17
Ариф АсалыоглуПотерянная Турция: как вернуть доверие к политической системе
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
26.01.17
Красноярского чиновника «взяли в заложники»
КрасноярскРоссия Скандалы с участием представителей власти Происшествия
NB!
26.01.17
Парк ВВС Казахстана пополнился российскими вертолетами Ми-35М
АстанаКазахстан Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
26.01.17
Духовное управление мусульман Казахстана осудило суррогатное материнство
АстанаКазахстан Ислам Общество
NB!
26.01.17
Законы должны учитывать национальные и религиозные особенности — Володин
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.01.17
Михаил ДемуринДоминирование Америки подходит к концу
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
26.01.17
Жулдыз АлматбаеваПоправки в Конституцию Казахстана: Что изменится?
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
26.01.17
Украина настаивает на участии в переговорах США и РФ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.01.17
Лифт-убийца: Ростехнадзор назвал причины смертельной аварии в ЖК «Донстроя»
МоскваРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
26.01.17
Станислав СтремидловскийМессианство Польши просыпается – здравый смысл засыпает
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
26.01.17
Толстой помирился с ФЕОР — «есть уникальный опыт межконфессионального мира»
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.01.17
В Бурятии у VIP-пенсионеров ищут совесть
Улан-УдэРоссия Льготы чиновникам Экономика
NB!
26.01.17
Патриарх Кирилл призвал поэтапно отказаться от абортов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.01.17
В Саратовской области из-за экономии отключили «Вечный огонь»
СаратовРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
26.01.17
Мэру Якутска придётся отвечать в суде
ЯкутскРоссия Жизнь ИА REGNUM Общество
NB!
26.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное