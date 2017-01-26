Министр энергетики Грузии проведет в Минске очередные переговоры

С руководством «Черноморэнерго» будут рассмотрены вопросы, связанные с ИнгурГЭС

Тбилиси, , 17:37 — REGNUM Министр энергетики Грузии, вице-премьер Каха Каладзе в очередной раз отправился в Минск. По информации пресс-службы правительства Грузии, на этот раз в столице Белоруссии состоится рабочая встреча грузинского министра с представителями компании «Черноморэнерго».

На встрече будут рассмотрены запланированные на ИнгурГЭС реабилитационные работы и связанные с ними вопросы.

В начале января в Минске состоялась встреча и переговоры между Кахой Каладзе и руководством компании «Газпром экспорт», в ходе которых было достигнуто соглашение о денежной форме оплаты транзита российского газа в Армению.

Как известно, Грузия и Абхазия совместно эксплуатируют ИнгурГЭС. Согласно достигнутой еще в 1992 году договоренности, 60% выработанной этой станцией электроэнергии получает Грузия, остальные 40% — Абхазия. На территории Абхазии управление ИнгурГЭС осуществляет государственная компания «Черноморэнерго».