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Бюджет Нижегородской области увеличен на 3 млрд рублей

Экономика
Профицит бюджета остался без изменений

Нижний Новгород, 26 января 2017, 16:59 — REGNUM  Законодательное собрание Нижегородской области 26 января одобрило внесение изменений в региональный бюджет, связанных с увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и осуществлением софинансирования за счет средств областного бюджета.

С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2017 год увеличены на 3,4 млрд рублей и составят 138 млрд 266 млн рублей. Расходы бюджета также будут увеличены на 3,4 млрд рублей и составят 136 млрд 577 млн рублей. Профицит бюджета сохранился на уровне 1 млрд 689 млн рублей.

Планируется, что более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, 500 млн рублей — на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Кроме того, на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры из федерального и областного бюджетов будет выделено 45,8 млн рублей, на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах — 25,8 млн рублей.

Также из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» будет направлено 27,3 млн рублей, на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, — 343,5 млн рублей, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — 109 млн рублей. 584,2 млн рублей пойдет на поддержку государственных программ субъекта РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года в консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 164,3 млрд рублей доходов. Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 168,7 млрд рублей, дефицит — 4,4 млрд рублей.

Нижегородские власти обещают, что в 2017—2019 годах бюджет области будет профицитным. По расчетам областного Минфина, профицит областного бюджета будет обусловлен серьезным ростом доходной части.

В то же время ряд экспертов и депутатов областного Заксобрания не разделяют оптимизма областных властей. Еще на стадии принятия бюджета области на 2017 год глава бюджетного комитета Александр Шаронов неоднократно отмечал, что профицит бюджета нужно считать техническим. По его словам, бюджет сверстан таким образом для того, чтобы выполнить требования федерального центра. Фактически собрать столько доходных источников, сколько предполагается, будет крайне затруднительно.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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