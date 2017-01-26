Иран надеется договориться с Туркменией об урегулировании газового долга

Ашхабад, , 16:58 — REGNUM Национальная иранская газовая компания готова подать в международный арбитраж иск против государственного концерна «Туркменгаз» из-за прекращения поставок природного газа в провинции Ирана. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НИГК Хамид Реза Араки, пишет «Хроника Туркменистана».

По его словам, несмотря на признание туркменской стороной того факта, что расчеты оплаты за ранее импортированное в Иран голубое топливо были неправильными, «Туркменгаз» отказывается решать эту проблему путем переговоров. Тем не менее иранская газотранспортная компания уведомила Туркмению о крайней дате, до наступления которой этот конфликт все еще может быть улажен в досудебном порядке.

«На данный момент недостаток газа на севере Ирана покрывается за счет перенаправления туда части газа, поступающего из Азербайджана. В завершение выступления глава НИГК отметил, что ранее стороны договорились о переквалификации части иранского долга в заем с 5%-ной ставкой», — уточнило интернет-издание.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2017 года госконцерн «Туркменгаз» прекратил экспорт природного газа в Иран. Туркмения потребовала от Национальной иранской газовой компании ликвидировать долг в размере $2 млрд (около 118,3 млрд рублей по текущему курсу) за ранее поставленное голубое топливо. Отметим, иранская сторона признает наличие задолженности, но только в пределах от $600 млн до $1,5 млрд (от 35,5 млрд до 88,7 млрд рублей), подчеркивая при этом, что более точная сумма может быть названа только по итогам переговоров между представителями газотранспортных компаний двух этих стран.

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