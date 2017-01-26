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Иран надеется договориться с Туркменией об урегулировании газового долга

Экономика
Отсутствие поставок туркменского голубого топлива Иран компенсирует за счет импорта азербайджанского газа

Ашхабад, 26 января 2017, 16:58 — REGNUM  Национальная иранская газовая компания готова подать в международный арбитраж иск против государственного концерна «Туркменгаз» из-за прекращения поставок природного газа в провинции Ирана. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НИГК Хамид Реза Араки, пишет «Хроника Туркменистана».

По его словам, несмотря на признание туркменской стороной того факта, что расчеты оплаты за ранее импортированное в Иран голубое топливо были неправильными, «Туркменгаз» отказывается решать эту проблему путем переговоров. Тем не менее иранская газотранспортная компания уведомила Туркмению о крайней дате, до наступления которой этот конфликт все еще может быть улажен в досудебном порядке.

«На данный момент недостаток газа на севере Ирана покрывается за счет перенаправления туда части газа, поступающего из Азербайджана. В завершение выступления глава НИГК отметил, что ранее стороны договорились о переквалификации части иранского долга в заем с 5%-ной ставкой», — уточнило интернет-издание.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2017 года госконцерн «Туркменгаз» прекратил экспорт природного газа в Иран. Туркмения потребовала от Национальной иранской газовой компании ликвидировать долг в размере $2 млрд (около 118,3 млрд рублей по текущему курсу) за ранее поставленное голубое топливо. Отметим, иранская сторона признает наличие задолженности, но только в пределах от $600 млн до $1,5 млрд (от 35,5 млрд до 88,7 млрд рублей), подчеркивая при этом, что более точная сумма может быть названа только по итогам переговоров между представителями газотранспортных компаний двух этих стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Туркмения напомнила Ирану о $2 млрд долга за поставки газа

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Газодобыча и транспортировка газа
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