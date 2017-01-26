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В московском представительстве Севастополя вакантны 13 должностей

Экономика
В том числе и пост главы представительства

Севастополь, 26 января 2017, 16:49 — REGNUM  Правительство Севастополя своим распоряжением изменило структуру своего представительства в городе Москве, сохранив прежнюю штатную численность в 15 человек. Документ принят на заседании 26 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Распоряжением оптимизирована структура представительства в Москве, в соответствии с законами Севастополя (№№300 и 301). «Исключена должность советника руководителя, уменьшено число главных специалистов-экспертов. Вместо них введены должности специалистов первого разряда», — сказал и.о. директора департамента аппарата губернатора Юрий Чайка.

Численность сотрудников представительства остается прежней, однако штат из 15 человек пока не укомплектован, в представительстве работают два человека, уточнил Чайка. Исполняющим обязанности руководителя представительства правительства Севастополя назначена Екатерина Агаян.

Должность заместителя губернатора на пост главы представительства пока остается вакантной. Ранее московское представительство возглавлял и.о. замгубернатора Севастополя Александр Решетников.

Офис представительства правительства Севастополя в Москве расположен по адресу ул. Большая Лубянская, 16, строение 2. Представительство правительства Севастополя в городе Москве является исполнительным органом государственной власти Севастополя. В его функции входит представление интересов правительства Севастополя во взаимоотношениях с администрацией президента РФ, правительством РФ, а также координирующая деятельность по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ.

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