В Твери готовится к запуску центр фиксации нарушений в системе «Платон»

Тверь, , 16:45 — REGNUM Готовность Федерального центра автоматизированной фиксации административных нарушений Ространснадзора в Твери проверил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе визита 26 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Новый комплекс должен обеспечить техническую возможность наложения штрафов на основе данных автоматической фото‑ и видеофиксации на тех владельцев большегрузных автомобилей, которые выезжают на федеральные дороги без внесения платы через государственную систему «Платон».

Полномочия будут переданы Ространснадзору от Госавтоинспекции после вступления в силу соответствующего законопроекта, подготовленного Минтрансом России. К данному моменту документ прошел стадию общественных слушаний.

Как пояснил Евгений Дитрих, вся работа по системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» будет передана одному ведомству: это позволит обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил в транспортной отрасли, а также равные условия для всех грузоперевозчиков. По словам Евгения Дитриха, открытие комплекса в Твери позволит решить вопрос в ближайшее время.

Как добавили в Минтрансе, на данный момент инспекторами Ространснадзора за нарушения режима проезда по федеральным трассам перевозчиками вынесено более 11 тысяч постановлений, наложено штрафов на 48 миллионов рублей.

По данным компании-оператора системы «Платон» ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», уже в апреле этого года в регионах с самой широкой сетью федеральных дорог будут работать 300 рамок контроля, а к середине июля их количество будет увеличено до 481 конструкции. Также на всех федеральных трассах курсируют 100 автомобилей мобильного контроля.

Как добавили в пресс-службе компании-оператора системы «Платон» ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», уже в апреле этого года в регионах с самой широкой сетью федеральных дорог будут работать 300 рамок контроля, а к середине июля их количество будет увеличено до 481 конструкции. Также на всех федеральных трассах курсируют 100 автомобилей мобильного контроля.

«Платон» — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Система действует с 15 ноября 2015 года. Тогда же был установлен льготный тариф, который действует и на данный момент: 1,5293 рубля за один километр пути (изначально размер установленной платы составил 3,73 рубля, однако после массовых протестов размер взноса снизили).

Повышение тарифа, согласно предложению Минтранса РФ, планируется в два этапа — с 1 февраля 2017 года до 2,61 руб./км, а с 1 июня — до 3,06 руб./км.

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