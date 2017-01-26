Новый истребитель МиГ-35 имеет хороший экспортный потенциал — Путин
Более чем в 30-и странах активно эксплуатируется МиГ-29
Москва, 26 января 2017, 16:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин надеется, что истребитель МиГ-35 значительно усилит российскую армию. Начались испытания истребителя.
«Очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной, наши Военно-воздушные, Военно-космические силы», — отметил глава государства в ходе видеоконференции.
По мнению Путина, «самолет имеет хороший экспортный потенциал». Президент отметил, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29 и создана хорошая инфраструктура для использования этого истребителя.
Новый истребитель обладает улучшенными характеристиками, оснащен самым современным вооружениям, способен сопровождать от 10 до 30 целей.
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