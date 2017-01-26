В Кировской области на ремонт 100 км дорог направят 1,2 млрд рублей

Половину из этих средств регион получит из федерального бюджета

Киров, , 16:13 — REGNUM

Кировская область получит из федерального бюджета 625 млн рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Соответствующее постановление выпущено правительством РФ.

По данным областного правительства, доля софинансирования со стороны региона составит 631,3 млн рублей. Из них средства регионального дорожного фонда составят 539,8 млн рублей, ещё 91,5 млн рублей будет выделено из бюджета Кирова.

В правительстве Кировской области щзаявили, что все эти средства планируется выполнит направить на ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения, а также улично-дорожной сети городов Кирова, Слободского, Кирово-Чепецка.

Всего планируется отремонтировать 99,5 км.

В феврале 2016 года правительством Кировской области будет подписано соглашение с Федеральным дорожным агентством на предоставление трансфертов, в марте заказчики проведут процедуры по определению подрядчиков, работы будут выполняться с апреля по октябрь.

Как сообщалось, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» постановлением Правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на финансирование в 2017 году дорожной деятельности. Средства в объёме 30 млрд рублей предоставят бюджетам 34 регионам.

Добавим, что срок действия программы — с 2017 по 2025 годы. На втором этапе с 2019 по 2025 будут запланированы мероприятия, направленные на приведение сети дорог в нормативное состояние и устранение перегрузки дорожной сети городской агломерации за счет строительства (реконструкции) участков улично-дорожной сети, светофорных объектов, а также разработка и реализация проектов организации дорожного движения.