Губернатор предложил депутатам вновь подумать о «Брянском мороженом»

Брянск, , 16:00 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил региональным депутатам, а точнее тем, кто принимал решение о выделении средств на строительство фабрики «Брянское мороженое», подумать над тем, что делать с недостроенным заводом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по мнению главы области, парламентарии должны дать свои предложения.

«Может быть, кто-то из успешных предпринимателей купит проект «Брянское мороженое» за ту сумму, которая сегодня уже в него вложена», — цитирует пресс-служба Александра Богомаза.

На заседании 26 января депутаты приняли решение направить своего представителя в состав межведомственной комиссии по выработке предложений о выводе госимущества из залогового фонда в рамках реализации инвестиционных проектов «Строительство фабрики ОАО «Брянское мороженое». Однако одного представителя Александру Богомазу не хватило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деньги на строительство скандальной фабрики были выделены еще при бывшем губернаторе Николае Денине. Однако завод не был достроен. В 2016 году фабрику несколько раз пытались продать, но безуспешно. Ее начальная стоимость составляла почти 329 млн рублей. На оба аукциона не поступило заявок. После этого в правительстве решили ее достроить, чтобы продать дороже, ну или вообще отделаться от странного наследства.

К слову, в областной думе есть человек, который может принимать на себя все вопросы губернатора. В июле 2016 году Александр Богомаз назначил «главным по мороженому» депутата Анатолия Бугаева, который во времена Денина возглавлял бюджетный комитет и поддержал выделение денег на строительство фабрики. Именно ему он предложил подумать над тем, как запустить фабрику, на которую потрачено так много бюджетных денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Никому не нужно: Брянск никак не может избавиться от убыточного имущества