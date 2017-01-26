Денис Мантуров проведёт в Чебоксарах совет по промышленности

Чебоксары, , 15:53 — REGNUM 27 января ожидается визит в Чувашию министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Он посетит ряд предприятий и проведёт в Чебоксарах заседание Координационного совета по промышленности, сообщили ИА REGNUM в Минэкономразвития Чувашии.

Темой для обсуждения на координационном совете станет «Развитие пищевого машиностроения в Российской Федерации». Своё участие в заседании подтвердили представители более 60 регионов страны.

В рамках визита Денис Мантуров также посетит ОАО «Чувашторгтехника» и ледовый дворец «Чебоксары-Арена», где организована выставка образцов продукции промышленных предприятий Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2016 году по сравнению с 2015 годом индекс промышленного производства составил 107,6%. Рост показан после прошлогоднего падения: индекс промышленного производства в 2015 году к 2014 году составил 95,1%. В том числе в прошлом году в обрабатывающих производствах из 13-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в трёх отраслях, включая пищевую промышленность (индекс 98%).

Напомним, в структуре валового регионального продукта в Чувашии основную долю занимают обрабатывающие производства (22,8%), оптовая и розничная торговля (14,3%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (11%), сельское хозяйство (10,1%) и строительство (7,7%). Доля добавленной стоимости, созданной в этих отраслях, в общем объеме валового регионального продукта достигает 66%.