Британская экономика понесет большие расходы в связи с Brexit'ом
Лондон, 26 января 2017, 15:38 — REGNUM Британская экономика заплатит высокую цену в этом, а также в следующем году, что связано с неопределенностью вызванной референдумом по выходу из ЕС, заявил комиссар Евросоюза по экономике и финансовым делам Пьер Московиси, сообщает Reuters.
«Неопределенность будет иметь ощутимое влияние на экономику Великобритании в 2017 и 2018 годах», — заявил Московичи.
Несмотря на заявления чиновников Евросоюза, ВВП Великобритании вырос на 0.6% в последний квартал 2016 года, как отмечает государственное бюро национальной статистики.
Напомним, Великобритания должна начать процедуру выхода из ЕС в конце марта, однако недавнее решение Верховного суда страны, обязавшего правительство на получение санкции в данном вопросе со стороны парламента, может привести к затягиванию данного процесса.
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