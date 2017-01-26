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Ярославская прокуратура заставила управдома вернуть жителям деньги за мусор

Экономика
Управляющая компания не сортировала отходы перед вывозом на городской полигон
Мусорный полигон «Скоково»
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Мусорный полигон «Скоково»

Ярославль, 26 января 2017, 15:36 — REGNUM  Прокуратура Ленинского района Ярославля заставила управляющую компанию сделать перерасчет жителям и вернуть часть денег, уплаченных за вывоз мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Жалобу в прокуратуру города направила мэрия Ярославля. Ранее и.о. мэра Владимир Слепцов заявлял, что ряд управляющих компаний нарушают городские правила утилизации бытовых отходов, согласно которым мусор должен нее просто вывозиться на городской полигон, а перед этим сортироваться и брикетироваться. Эта операция включена в тариф, ее оплачивают жители.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района установила, что ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района» и ЗАО «Альфа Сеть» заключили договор на оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению отходов. Однако с 15 октября по 20 ноября 2016-го «Альфа Сеть» вывозила ТБО напрямую для захоронения на полигон «Скоково». По результатам проверки прокуратура района вынесла представление об устранении выявленных нарушений.

«По итогам рассмотрения нарушения устранены, Управляющую компанию заставили сделать перерасчет за не оказанную услугу, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности — они были лишены квартальной премии. Сейчас вывоз, сортировка и брикетирование мусора осуществляются должным образом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Ленинского района Ярослав Ерохин.

В прокуратуре сообщили, что возвращенные жителям суммы небольшие, однако важен сам прецедент.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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