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Промышленность Ленобласти выросла за год на 3,7%

Экономика
Экономика региона показала свою устойчивость, считают власти Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 26 января 2017, 15:34 — REGNUM  Индекс промышленного производства в Ленинградской области в 2016 году составил 103,7% по отношению к аналогичному показателю 2015 года. Об этом 26 января сообщила пресс-служба правительства региона, ссылаясь на опубликованные данные Петростата.

Рост показателей в обрабатывающих производствах Ленобласти оказался выше среднего уровня, составив 105,7% к уровню позапрошлого года. В металлургии, производстве пластмасс, пищевых продуктов, выпуске оборудования и транспортных средств показатели за 2016 годы выросли еще сильнее — зафиксирован рост более чем на 10%.

Оборот организаций, ведущих хозяйственную деятельность в Ленобласти, превысил 2 трлн рублей и вырос на 8,9% к показателю 2015 года.

Объем инвестиций в экономику региона за 9 месяцев 2016 года, по которым уже подведены итоги, показал 118,3% к аналогичному периоду 2015 года.

Индекс потребительских цен в Ленинградской области на декабрь 2016 года составил, по данным Петростата, 105,7% по отношению к такому же показателю конца 2015 года.

Постоянное население Ленинградской области в 2016 году выросло на 11,6 тысяч человек. Численность работающих составляет 921,9 тысяч человек. Средняя начисленная заработная плата в 47-м регионе по итогам 2016 года составила 35 тысяч 491 рубль.

«Экономика Ленинградской области доказала свою устойчивость даже в условиях макроэкономической нестабильности. Несмотря на внешние вызовы, мы смогли нарастить темпы роста по главным показателям, в том числе по инвестиционным поступлениям и увеличению денежных доходов населения», — заявил, комментируя итоги года, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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