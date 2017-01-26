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Производство молока в России за год выросло на 2,2%

Экономика
Наибольший рост производства молока в 2016 году зафиксирован в пяти субъектах РФ
Бутылки с молоком
falovelykids
Бутылки с молоком

Москва, 26 января 2017, 15:20 — REGNUM  В России отмечается устойчивая положительная динамика производства молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В частности, по итогам 2016 года в сельхозорганизациях получено более 15 млн тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах прирост составил 6,1% до 2,16 млн тонн, сообщили в Минсельхозе РФ.

Наибольший рост производства молока в сельхозорганизациях за 2016 год зафиксирован в Воронежской области (12,9%), Кировской области (6,3%), Удмуртской Республике (4,2%), Татарии (3,3%), и Краснодарском крае (2,6%).

Снижение производства отмечено в Московской, Омской и Оренбургской областях, а также Красноярском крае.

По данным Росстата производство молока в России в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) увеличилось по сравнению с 2015 годом на 4,1% до 5449 кг.

Напомним, развитие молочного скотоводства — одно из приоритетных направлений в государственной аграрной политике. Для сохранения положительной динамики ее развития принимается необходимый комплекс мер, в том числе мероприятия по государственной поддержке фермеров.

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Проблемы молочной отрасли
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