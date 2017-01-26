Ярославская область получит на поддержку предпринимательства 44 млн рублей

Ярославль, , 15:10 — REGNUM На поддержку малого и среднего предпринимательства Ярославской области из федерального бюджета будет направлено почти 44 миллиона рублей. Заявка регионального департамента инвестиций и промышленности на предоставление субсидии была одобрена в Минэкономразвития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Еще 61 миллион рублей будет выделено из областного бюджета на развитие предпринимательства. Деньги пойдут на финансовую, имущественную, консультационную помощь. Продолжится работа по развитию инфраструктуры.

«В регионе планируется создать центр экспорта, продолжится финансирование регионального центра инжиниринга и промышленного парка «Мастер». Дополнительные средства уйдут также в областной Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта организация предоставляет бизнесменам микрозаймы на льготных условиях и дает поручительства под кредиты», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете поддержки предпринимательства Правительства Ярославской области.

Два монопрофильных муниципальных образования области — Тутаев и Гаврилов-Ям — также получат финансовую помощь для реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.