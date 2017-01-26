Независимая оценка показала, что запасы нефти в Казахстане переоценены

Астана, , 15:06 — REGNUM Казахстанская национальная компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) сообщила о результатах независимой оценки запасов жидких углеводородов на месторождениях, принадлежащих нефтедобывающим компаниям «Озенмунайгаз», «Эмбамунайгаз», ТОО «КазГПЗ» и ТОО «Урал Ойл энд Газ» (доля «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в этих компаниях составляет 50% — ИА REGNUM ) по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Оценку проводила независимая корпорация DeGolyer and MacNaughton. Согласно отчету американской компании, запасы жидких углеводородов по категории «доказанные плюс вероятные» (2P) составили 145 млн тонн (1,06 млрд баррелей). Это на 7 млн тонн (54 млн баррелей) меньше оценки запасов по состоянию на 31 декабря 2015 года. С учетом нефти, добытой в течение 2016 года, восполнение запасов составило 0,7 млн тонн (8 млн баррелей). Коэффициент восполнения запасов (отношение прироста запасов к добыче за год) составил 8%.

Доказанные запасы (1Р), по оценке американских специалистов, составили в декабре 2016 года 93 млн тонн (684 млн баррелей), в то время как в декабре 2015 года они оценивались в 99 млн тонн (723 млн баррелей).

По третьей категории, «доказанные плюс вероятные плюс возможные» (3Р), запасы составляют 196 млн тонн (1,43 млрд баррелей) против 204 млн тонн (1,49 млрд баррелей) по оценке на декабрь 2015 года.

В сообщении указывается, что отчет DeGolyer and MacNaughton не включает долю РД КМГ в запасах компаний ТОО «СП «Казгермунай», CCEL («Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.».

Отметим, РД КМГ по итогам 2015 года входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. С учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL («Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» этот показатель в 2015 году составил 12,4 млн тонн (251 тыс. барр. в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ с учетом долей в совместных предприятиях по состоянию на конец 2015 года составил 193 млн тонн (1409 млн барр.).

Напомним, как сообщил в ноябре 2016 года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, общий объем запасов нефти, числящихся на государственном балансе, составляет более 4,8 млрд тонн.

«На госбалансе сегодня числится 4 миллиарда 847 миллионов 540 тысяч тонн нефти. Наши резервы, в том числе, по (категориям — ИА REGNUM ) А, В, С1 — это 3 млрд 158 млн тонн, а по С2 — 1 млрд 689 млн тонн, то есть никто ничего не скрывает, никакой секретности нет», — рассказал министр журналистам 1 ноября 2016 года на пресс-конференции в Астане.

При этом он отметил, что республика намерена извлечь нефть из всех имеющихся месторождений.

«Запасы, которые можно извлечь, должны быть извлечены полностью. А не те, которые только рентабельные. Мы будем делать в этом направлении ряд преференций — это облегчение налоговых вопросов, в частности, есть такое предложение — разделить налоговую границу между контрактом на разведку и добычу, риски значительно уменьшаются — все это мы прорабатываем», — заключил министр.

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