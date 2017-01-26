АПК России получит 64 млрд рублей на развитие

Больше всего средств выделено на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам

Москва, , 15:05 — REGNUM Надо сделать всё, чтобы темпы развития в агропромышленном комплексе не снижались и результаты, которые будут получены, создавали дополнительные эффекты для развития экономики. Об этом сегодня, 26 января, на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

«Во-первых, мы направляем 58 млрд рублей — очень большие деньги — на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам.

Во-вторых, распределяем субсидии регионам на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Это 11,5 млрд рублей», — сказал Медведев.

«И наконец, распределяем 4,5 млрд рублей на выполнение мероприятий ФЦП мелиорации земель сельхозназначения. Тема тоже очень важная, к которой мы неоднократно возвращались в ходе посещения регионов, где требуются мелиорационные работы», — добавил премьер-министр.

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