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«Продавить доллар под 59 рублей не удастся»

Экономика
Потому что игроки опасаются выхода Центробанка РФ на рынок

Москва, 25 января 2017, 09:52 — REGNUM  Для рубля сейчас сложились весьма благоприятные обстоятельства. Это и налоговые выплаты, и возвращение Brent в район 56 долл./баррель, и повсеместная слабость доллара, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Дефицит информации по вопросу будущих экономических мер Трампа вкупе с валютными интервенциями американских чиновников снижают привлекательность доллара. И это играет на руку российской валюте. Но продавить доллар под отметку 59 рублей, несмотря на все вышеперечисленные факторы, не удалось. И здесь играет роль психологический момент — игроки опасаются выхода ЦБ РФ на рынок», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 25 января, многое будет зависеть от поведения котировок нефти. Минэнерго США представит официальные данные по запасам углеводородов. В конце прошлой недели стало известно, что сланцевые компании страны резко нарастили объемы бурения. Возможно, это пока не отразится на ближайших цифрах, но угроза увеличения запасов всё же присутствует. А значит, есть и понижательные риски как для нефти, так и для рубля. Если Brent вернется в район 55, доллар снова попытается вернуться к отметке 59,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 25 января Центробанк РФ установил официальные курсы валют. Доллар подешевел на 29 копеек и стоит 59,2168 рубля. Курс евро понизился на 31 копейку и равняется 63,6225 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала по сравнению с показателем на 24 января на 30 копеек, составив 61,1994 рубля.

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