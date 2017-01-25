Среда, 25 Января 2017 года
09:56:46 МСК

Глава Ингушетии призвал депутатов защитить фермеров от сетевиков

Экономика
Кто вырастил продукт, не может получать меньше, чем тот, кто его продал, считает Юнус-Бек Евкуров

Магас, 25 января 2017, 09:34 — REGNUM  К партийному и депутатскому контролю над продавцами, занижающими цены на продукцию российских товаропроизводителей, призвал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Если мы не введем дополнительный контроль в условиях возможной отмены санкций, то опять загоним своего производителя в угол и будем закупать парафиновые яблоки со всего света», — заявил ингушский лидер.

По словам Евкурова, сетевики намеренно занижают цены на продукцию фермеров, извлекая для себя максимальную выгоду при продаже. И выходит, что тот, кто вырастил продукт, получает в итоге значительно меньше, чем тот, кто его продал.

«Сетевики принимают яблоки компании «Сад-Гигант Ингушетия» максимум по цене 40 рублей. Фрукты, выращенные в республике по интенсивной итальянской технологии, упаковка отвечают всем требованиям. В сетевых магазинах их продают по 120−150, а то и 200 рублей за килограмм», — цитирует Юнус-Бека Евкурова пресс-служба главы региона.

Также по теме: Импортным яблокам придет замена из садов Ингушетии

Ингушетия рассчитывает зарабатывать на яблоках миллиарды

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии на протяжении последних нескольких лет успешно реализуется проект по выращиванию садов интенсивного типа по итальянской технологии. Продукция производства уже не один год поставляется не только в саму республику, но и за ее пределы. Яблоками из Ингушетии торгуют в Москве, Московской и Костромской областях. Недавно была достигнута договоренность о поставке яблок в Саудовскую Аравию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Импортозамещение
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Упаси Бог поливать нацменьшинства — начнется вой: Жириновский
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда
Род-ТаунВеликобритания Выборы в США Общество
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
В Конгрессе США хотят ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.01.17
«Битва адвокатов России и Украины приносит барыши Британии»
ЛондонВеликобритания Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
ещё главное