Глава Ингушетии призвал депутатов защитить фермеров от сетевиков

Кто вырастил продукт, не может получать меньше, чем тот, кто его продал, считает Юнус-Бек Евкуров

Магас, , 09:34 — REGNUM К партийному и депутатскому контролю над продавцами, занижающими цены на продукцию российских товаропроизводителей, призвал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Если мы не введем дополнительный контроль в условиях возможной отмены санкций, то опять загоним своего производителя в угол и будем закупать парафиновые яблоки со всего света», — заявил ингушский лидер.

По словам Евкурова, сетевики намеренно занижают цены на продукцию фермеров, извлекая для себя максимальную выгоду при продаже. И выходит, что тот, кто вырастил продукт, получает в итоге значительно меньше, чем тот, кто его продал.

«Сетевики принимают яблоки компании «Сад-Гигант Ингушетия» максимум по цене 40 рублей. Фрукты, выращенные в республике по интенсивной итальянской технологии, упаковка отвечают всем требованиям. В сетевых магазинах их продают по 120−150, а то и 200 рублей за килограмм», — цитирует Юнус-Бека Евкурова пресс-служба главы региона.

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Ингушетия рассчитывает зарабатывать на яблоках миллиарды

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии на протяжении последних нескольких лет успешно реализуется проект по выращиванию садов интенсивного типа по итальянской технологии. Продукция производства уже не один год поставляется не только в саму республику, но и за ее пределы. Яблоками из Ингушетии торгуют в Москве, Московской и Костромской областях. Недавно была достигнута договоренность о поставке яблок в Саудовскую Аравию.