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Ярославская область получила 625 млн на дороги «Ярославской агломерации»

Экономика
Еще столько же должны добавить региональный и местные бюджеты в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
Ремонт дороги
Иллюстрация: Pixabay.com
Ремонт дороги

Ярославль, 25 января 2017, 09:34 — REGNUM  Ярославская область получит в 2017 году субсидию в 625 млн рублей из федерального бюджета по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает сайт правительства РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта в 2017—2018 годах в регионе пройдут масштабные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включающие в себя ремонт дорог, установку и модернизацию светофоров, установку ограждений между полосами встречного движения, нанесению пластиковой светоотражающей разметки.

Программой охвачена не вся область, а только Ярославль и пригороды. Таково условие проекта «Безопасные и качественные дороги». Деньги получит так называемая «Ярославская агломерация». При этом к федеральным 625 млн областной бюджет должен добавить 552 млн, а еще 129 млн должны выделить местные бюджеты. Таким образом, в 2017 году на дороги Ярославля и пригорода потратят рекордные 1 млрд 306 млн рублей.

В постановлении правительства России обозначены довольно жесткие целевые показатели проекта. В 2018 году в нормативное состояние должны быть приведены 50% дорог агломерации, а к 2025 году — 85%. В таких же пропорциях должно снизиться количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, иначе говоря, власти должны ликвидировать условия для аварий на опасных участках.

В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Ярославская область должна получить еще 730 млн из федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле могут появиться десятки новых светофоров

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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