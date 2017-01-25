Средства дорожных фондов предлагают тратить на дороги к школам и клиникам

Москва, , 09:32 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» готовят законопроект об использовании средств дорожных фондов на строительство дорог к школам и поликлиникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Парламентарии обратили на то, что в Бюджетном кодексе есть положения и дородных фондах, средства целевым образом идут на ремонт и строительство дорог прежде всего между населенными пунктами. «Потом законодатели вспомнили, что есть есть еще в городах такая проблема как внутридворовые проезды к жилым многоквартирным домам», — напомнил он.

«Забыли про учебные учреждения и про медицинские учреждения. Дороги к школам, детским садам, дороги к поликлиникам, больницам просто разбиты», — указал Миронов.

Суть поправки — разрешить целевое использование средств дорожных фондов на дороги к учебным учреждениям и учреждениям здорвоохранения.