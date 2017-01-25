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Треть предпринимателей Якутии получает субсидии и прекращает работать

Экономика
«4−4,2 миллиона рублей просто подарили»

Якутск, 25 января 2017, 09:45 — REGNUM  В Якутии по итогам 2015 года только 28 из 42 предпринимателей, получивших порядка 300 тысяч рублей безвозмездных субсидий из бюджета на своё дело, продолжают работу. Остальные либо уже обанкротились, либо находятся в стадии ликвидации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Якутска. Итоги работы по поддержке предпринимателей были озвучены на профильном координационном совете.

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«То есть 4−4,2 миллиона рублей просто подарили. Не такие большие деньги, но все же…» — сделал вывод из озвученных данных политолог и журналист Виталий Обедин.

Он считает, что не стоит субсидировать начинающих предпринимателей: «Нужен стаж работы в сфере малого предпринимательства в три года — чтобы видно было, что человек не зарегистрировался за месяц до конкурса, чтобы на халяву 300 тысяч срубить».

Политолог также обращает внимание на то, что проверок деятельности получивших бюджетные деньги предпринимателей проводится недостаточно.

«Наш координационный совет, насколько могу судить, чуть не единственная конкурсная комиссия, члены которой выезжают к соискателям, изучают рабочее место, проверяют, закупались ли оборудование или инвентарь (субсидии выдаются на возмещение затрат) и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели в сфере торговли в Якутии ранее высказывали просьбу предусмотреть для них сезонные госсубсидии, чтобы компенсировать затраты на преодоление трудностей северного завоза в республике. Напомним, в большинство населённых пунктов региона можно завозить товары только в течение ограниченного времени летом и зимой.

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