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«Несмотря на Трампа, США продолжат печатать доллары»

Экономика
Состоялась инаугурация Дональда Трампа

Москва, 25 января 2017, 09:20 — REGNUM  Внутренние проблемы США неизбежно скажется на наших переговорах и встречах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Какие бы заявления Трамп ни делал, надо иметь в виду, что ястребы вашингтонские как сидели, так и сидят, иметь в виду, что Америка как занималась экспансией и продолжает печатать доллары, так и будет продолжать», — отметил депутат Госдумы.

«В этом отношении внутренние проблемы неизбежно скажутся на наших ближайших переговорах и встречах», — считает он.

Состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа, он уже отменил ряд решений, принятых его предшественником Бараком Обамой.

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