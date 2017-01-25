Краснодар повезёт на инвестфорум в Сочи проекты почти на 22 млрд рублей

Краснодар, , 09:09 — REGNUM Краснодар формирует инвестиционный портфель для участия в форуме «Сочи-2017». Подготовка ведется в достаточно сжатые сроки, однако это никак не должно отразиться на качестве представленных городом проектов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии кубанской столицы заявил глава Краснодара Евгений Первышов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации 25 января.

В настоящее время структурными подразделениями администрации прорабатываются 18 соглашений на общую сумму около 22 млрд рублей. Так, в потребительской сфере потенциальным инвесторам планируется представить предложения на 4 млрд рублей, в промышленном производстве — на 3,2 млрд рублей. Также идёт проработка представляемых проектов с ресурсоснабжающими организациями по получению предварительных техусловий для их подключения к инженерным сетям.

Напомним, Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 27−28 февраля. Ранее он проходил осенью. Решение о переносе сроков проведения этого мероприятия было принято правительством РФ в прошлом году. Одна из причин — сроки проведения Сочинского международного форума в 2015 году практически совпали с форумом во Владивостоке. Это было неудобно для ключевых участников и отрицательно сказалось на повестке форума. Также идея с переносом оказалась привлекательной не только с точки зрения интересов участников форума, но и максимального задействования летней инфраструктуры края в зимний период.

Добавим, что делегация Краснодарского края представит на форуме в Сочи более 500 проектов. Особое место в презентации региона займут проекты в различных секторах «зеленой экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на Международном инвестиционном форуме в олимпийской столице Краснодар заключил 14 соглашений более чем на 32 млрд рублей. По каждому из них разработаны «дорожные карты», осуществляется постоянный контроль за их реализацией.