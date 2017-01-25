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«Рубль подешевеет к концу I квартала 2017 года»

Экономика
Справедливый курс пары доллар/рубль — область 62–62,50

Москва, 25 января 2017, 09:09 — REGNUM  На данный момент курс рубля продолжает демонстрировать чудеса стабильности. Американский доллар приближается к отметке 59 рублей, которая в последний раз тестировалась в июле 2015 года. Для граждан России такая динамика, безусловно, выглядит сверхпозитивной — наконец-то импортные товары станут чуть более доступны. Однако, с точки зрения правительства, ситуация далека от оптимистичной, считает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов.

По его мнению, «первым «тревожным звоночком» стали комментарии первого зампреда правительства Игоря Шувалова о том, что Банк России может возобновить скупку валюты для выравнивания колебаний рынка. Впоследствии сам ЦБ данную информацию опроверг, отметив, что курс рубля останется плавающим. Однако рынок четко уловил основной «посыл» Шувалова — рубль приближается к уровням, которые могут быть расценены как угроза финансовой стабильности».

«Экономика России очень тесно завязана на экспорте. Чем выше курс российского рубля, тем ниже доходы нефтегазовой отрасли, а также промышленных компаний, которые поставляют свою продукцию за рубеж. Сейчас баррель Brent при текущих ценах на мировом рынке и при курсе доллара в районе 59 рублей стоит около 3250 рублей. Если бы доллар вернулся хотя бы в район 60, доход с каждого реализованного барреля автоматически увеличивался бы на 300 рублей, то есть почти на 10%. В условиях дефицита госбюджета на уровне 1,8 трлн рублей недополученная прибыль выглядит катастрофической», — подчеркнул Солдатов.

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«Вербальная интервенция от Игоря Шувалова была лишь первым проявлением обеспокоенности правительства. Курс доллара вряд ли опустится ниже 59 в обозримом будущем. Скорее наоборот — за счет действий правительства и ЦБ, или вследствие изменения конъюнктуры рынка энергоносителей российская валюта будет вынуждена снизиться от текущих максимумов уже к концу I квартала 2017 года. Справедливый курс пары доллар/рубль — это область 62—62,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 25 января Центробанк РФ установил официальные курсы валют. Доллар подешевел на 29 копеек и стоит 59,2168 рубля. Курс евро понизился на 31 копейку и равняется 63,6225 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала по сравнению с показателем на 24 января на 30 копеек, составив 61,1994 рубля.

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