«Как Россия с рублем борется»

Москва, , 08:48 — REGNUM Пара USD/RUB все еще торгуется ниже отметки 60,00. Но ситуация уже скоро может измениться. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, виновны в этом будут не только нефть и доллар. Как говорилось ранее — российским властям рост рубля не по душе.

«На этой неделе от слов они перешли к действиям. На аукционе валютного РЕПО Центробанк сократил объем предложения валюты с $5 млрд до $3 млрд. Что это означает? То, что на рынке окажется на 2 млрд валюты меньше. Добавим к этому планы Минфина прекратить аукционы по валютным депозитам», — пояснила Афанасьева.

«Сегодня, 25 января, истекает срок по предыдущему аукциону и новых не планируется. Значит, с рынка уйдет еще 1,5 млрд долл. А в общей сумме — 3,5 млрд долл. Неясно, как это повлияет на рынок. Но не исключено, что уже 26 января спрос на рубль начнет падать, а пара USD/RUB закрепится выше 60,00», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 25 января Центробанк РФ установил официальные курсы валют. Доллар подешевел на 29 копеек и стоит 59,2168 рубля. Курс евро понизился на 31 копейку и равняется 63,6225 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала по сравнению с показателем на 24 января на 30 копеек, составив 61,1994 рубля.