Премьер-министр Кабардино-Балкарии пригрозил увольнением за долги ТЭК

Нальчик, , 08:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии из-за проблем с оплатой за энергоресурсы уволен заместитель министра строительства и ЖКХ КБР. Получили выговоры несколько заместителей глав администраций районов. «После января увольнения будут более масштабные», — заявил в ходе совещания по вопросам повышения платежной дисциплины председатель правительства республики Алий Мусуков.

«Агитацией и пропагандой больше заниматься не будем. Не первый год уговариваем. Оплата энергоресурсов предприятиями ЖКХ — сфера ответственности глав администрации», — пригрозил премьер-министр. Как сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе правительства региона, Мусуков поставил задачу выйти на 100%-ный уровень оплаты за энергоресурсы всеми бюджетными учреждениями и предприятиями ТЭК уже с января 2017 года.

Как отметил председатель правительства, финансируемые из республиканского и местного бюджета учреждения вносят текущие платежи своевременно. А вот находящиеся на балансе федерального бюджета организации до сих пор не достигли 100%-ного уровня оплаты.

Также большие долги накопили предприятия ЖКХ и население. Сборы платежей с теплоснабжающих организаций Нальчика упали с 80 до 70%, отметил заместитель главы администрации города Анатолий Тонконог. По его словам, выявлено шесть тысяч квадратных метров неучтенной ранее отапливаемой площади, на которую проведут доначисление. В дальнейшем инвентаризация, которая поможет выявить неплательщиков, продолжится.

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Как сообщало ИА REGNUM, на конец 2016 года общаязадолженность Кабардино-Балкарии за поставленные энергоресурсы превысила уже3,6 млрд рублей. Около 80% всей задолженности региона составляют долги предприятий, которые находятся подпроцедурой банкротства. Самым крупным неплательщиком является также водоканалгорода Нальчика, который задолжал 343,6 млн рублей.