«Рубль отыграл потери»

Москва, , 08:19 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке 24 января открылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился до 59,07 руб., евро/рубль — до 63,48 руб. Повышенный объем наблюдался в первые пять часов. Затем рублевые пары перешли в фазу консолидации. Курс доллара США стабилизировался на уровне 59,23 руб. Курс евро после восстановления до 63,81 руб. вернулся к уровню 63,56 руб.

Рубль полностью отыграл потери у доллара, которые он понес на заявлениях первого вице-премьера России Игоря Шувалова по поводу выхода на валютный рынок ЦБ РФ, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Развернуть бычий тренд по рублю на притоке спекулянтах денег в рамках кэрри трейд быстро не получится. Это подтверждает и последний отчет COT (Commitment of Traders) в котором у крупных спекулянтов на Чикагской бирже отражено увеличение длинных позиций на фьючерс рубля (покупки).

Российская валюта продолжает получать поддержку от налогового периода и отсутствия сильного снижения нефтяных котировок. Сегодня, 25 января, компании и банки перечисляют платежи по НДС, НДПИ и акцизам, что в совокупности поддержит его в первой половине дня. Дополнительную поддержку он получит от аукционов Минфина РФ. На аукционах 25 января ведомство планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 млрд рублей.

Сегодня нефть марки Brent торгуется на уровне 55,32 (+0,25%). Если цена останется на текущем уровне или поднимется выше, то первые сделки пройдут по 59,05/10 руб. за доллар и 63,30/35 руб. за евро.

ЦБ РФ не собирается создавать дефицит валютной ликвидности, поэтому сегодня у доллара есть шанс сходить до 58,80 руб., евро — до 63,20 руб. 26 января рубль лишится поддержки от налогового периода. Если от 59 последует отскок, то к концу недели доллар/рубль вернётся к уровню 60 руб. Успех продавцов будет зависеть от динамики цен на нефть после публикации отчёта по запасам нефти от Минэнерго США.