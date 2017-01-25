‍Суд зарегистрировал иск «Роснефти» к «Транснефти»

Москва, , 08:12 — REGNUM Российская корпорация «Роснефть» подала к российскому оператору магистральных нефтепроводов «Транснефть» иск в связи с судебным разбирательством об условиях транспортировки нефти. Иск подан в Арбитражный суд Москвы 24 января, пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что иск пока не принят к производству. Заявление подано в рамках разбирательства по транспортировке чёрного золота: как утверждают в «Роснефти», она оплатила транспортной монополии услуги, но условия на новый 2017 год согласовать не удалось. В итоге не подписан договор, поскольку не получается согласовать, по какой методике вести учёт технологических потерь нефти и её компенсации.

«При этом «Роснефть» гарантирует оплату услуг по транспортировке нефти», — отмечает издание.

В декабре было принято судебное решение в виде обеспечительных мер, которые запретили «Транснефти» останавливать транспортировку чёрного золота «Роснефти». В середине января глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что считает решение суда неправомерным и принятым под давлением.