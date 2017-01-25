Три региона ДФО получат федсредства на дороги к сёлам и сельхозобъектам

Якутск, , 07:07 — REGNUM Якутии выделено 234,2 млн рублей в рамках софинансирования строительства и реконструкции автодорог к общественно значимым объектам населённых пунктов и сельхозпредприятиям. На Дальнем Востоке средства на эти цели получат ещё 2 региона — Амурская область и Хабаровский край, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ. Средства выделяются по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года».

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Амурская область получит 117,2 млн рублей федеральных денег на дороги к сёлам и сельхозпредприятиям, Хабаровский край — 6,8 млн рублей. Остальным дальневосточным регионам деньги на эти цели не выделены.

В постановлении правительства РФ отмечается, что цель финансирования — развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Субсидии на дороги, которые помогут в достижении этих задач, распределены между бюджетами 54 субъектов РФ, их общая сумма — 8,335 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года глава Якутии Егор Борисов заявлял, что для социально-экономического роста Якутии необходима транспортная инфраструктура. По его данным, в регионе только 8,7% территории (12,3% населения) обеспечено круглогодичной транспортной связью, при этом почти 90% объёма производства товаров и услуг находится в районах, где дороги и транспорт сезонны. В результате больших транспортных затрат ощутимо повышаются издержки производства предприятий республики.