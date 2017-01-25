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ЦБ КНР вновь ослабил национальную валюту сразу на 0,38%

Экономика
Всего за один день китайская валюта «подешевела» сразу на 265 базисных пунктов
Юань
Иллюстрация: 23yy.com
Юань

Пекин, 25 января 2017, 05:57 — REGNUM  Главный финансовый регулятор Китая вновь снижает паритетный курс национальной валюты КНР к американскому доллару. По состоянию на 25 января за 1 доллар США ЦБ КНР дает 6,8596 юаня, что на 265 базисных пунктов больше, чем днем ранее. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Народного банка Китая.

Власти страны продолжают объяснять скачки курса юаня к доллару США проводимой с 2015 г. масштабной финансовой реформой и экономической деятельностью третьих стран. Несмотря на стремительное ослабление юаня, начавшееся еще в октябре 2016 г., власти КНР оптимистично смотрят на будущее юаня и национальной экономики, пишет «Сина синьвэнь».

Оптимизм своих китайских коллег не разделяют экономисты из Европы и США, отмечающие, что Китай находится на грани экономической катастрофы. Теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая, привела к тому, что за последний год юань «подешевел» к доллару США почти на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 января китайский юань укрепился сразу на 241 базисный пункт до отметки 6,8331 юаня за доллар.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань укрепляется по отношению к доллару США второй день подряд

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