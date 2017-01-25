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Якутии федералы дадут больше всех в ДФО денег на субсидии молодым семьям

Экономика
Регион получит в 2 раза больше, чем все остальные дальневосточники вместе взятые

Якутск, 25 января 2017, 07:03 — REGNUM  Дальневосточные регионы получат из федерального бюджета 655,3 млн рублей в рамках софинансирования предоставления социальных выплат молодым семьям на жильё. Больше всех средств на эти цели выделено Якутии — 361,2 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ. Республика получит в 2 раза больше денег, чем все остальные дальневосточники вместе взятые.

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Хабаровскому краю дадут на эти цели 139 млн рублей, Магаданской области — 66,5 млн рублей, Приморью — 33,8 млн рублей. Камчатка получит на субсидии для молодых семей 21,2 млн рублей, Сахалин — 20,4 млн, Приамурье — 10,5 млн. рублей. Меньше всех средств в ДФО выделят на софинансирование поддержки молодых семей Еврейской автономии и Чукотке — 1,7 и 1 млн рублей соответственно

Всего на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение и строительство жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» регионы России получат 4,2 млрд. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, cогласно подпрограмме, бездетные молодые семьи могут получить выплаты в размере 20% расчетной стоимости жилья, семьи с детьми — в размере 35%. Крупнейшие субсидии цели получили Карачаево-Черкесия (392 млн рублей), Якутия (361 млн рублей), Курганская область (267 млн рублей).

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