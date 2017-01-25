Среда, 25 Января 2017 года
09:59:16 МСК

«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США

Экономика
Данный ход возможен в случае неудачных переговоров с Трампом
Диего Ривера. История Мексики (фрагмент) Диего Ривера. История Мексики (фрагмент)

Мехико, 25 января 2017, 05:30 — REGNUM  Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай и министр экономики Идельфонсо Гайярдо сообщили журналистам, что Мексика может принять решение самостоятельно выйти из договора о североамериканской свободной торговле (НАФТА) в случае неудачных переговоров в Вашингтоне, передает Associated Press 25 января.

По словам министров, мексиканская сторона «готова идти на уступки» — но до тех пор, пока «они имеют смысл».

«Если мы пойдем на то, что меньше, чем мы имеем (в рамках Всемирной торговой организации — прим. ИА REGNUM ), нам не имеет никакого смысла оставаться», — считает Гайярдо.

Видегарай также подтвердил, что у Мексики «всегда существует возможность отказаться от договора» и действовать «на основе правил ВТО».

«Это не будет нашим первоначальным предложением… Но, естественно, это вариант», — заключил Видегарай.

Президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, еще в ходе предвыборной кампании заявлял о планах выхода из соглашений о свободной торговле США — Транстихоокеанского партнерства (TTP), Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (TTIP) и НАФТА. Договор ТТП уже отменен, последние два соглашения — еще нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг и пятницу в Вашингтоне состоятся переговоры по НАФТА, предметом которых станет пересмотр ряда пунктов соглашения — для того чтобы оно в принципе осталось в силе. На 31 января назначены переговоры между Дональдом Трампом и президентом Мексики Пенья Ньето, которые должны окончательно решить судьбу соглашения о торговле.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Упаси Бог поливать нацменьшинства — начнется вой: Жириновский
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда
Род-ТаунВеликобритания Выборы в США Общество
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
В Конгрессе США хотят ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.01.17
«Битва адвокатов России и Украины приносит барыши Британии»
ЛондонВеликобритания Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
ещё главное