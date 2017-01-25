Франция выпустила «зеленые облигации» на €7 млрд

Прибыль от продажи будет направлена на инвестиции в экологически чистую энергию

Париж, , 04:36 — REGNUM Правительство Франции выпустило рекордное количество «зеленых облигаций», прибыль от продажи которых будет направлена на инвестиции в экологически чистую энергию, передает Associated Press 25 января.

Общая стоимость 22-летних «зеленых облигаций», проданных правительством банкам, страховым компаниям и другим институциональным инвесторам, составляет €7 млрд ($ 7,5 млрд). Доходность по «зеленым облигациям» сравнима с обычными и составляет 1,75%.

Сообщается, что вся прибыль, полученная правительством от проданных облигаций, будет «направлена на борьбу с глобальным потеплением за счет снижения выбросов углекислого газа и инвестиции в возобновляемые источники энергии».