Доллар «дорог», рубль — «еще дороже»
На международном валютном рынке наметился рост доллара, но по отношению к российскому рублю доллар потерял в цене
Нью-Йорк, США, 25 января 2017, 04:16 — REGNUM На международном валютном рынке наметился рост доллара — американская валюта подорожала по отношению к основным конкурентам, передает Associated Press 25 января.
За день торгов доллар вырос до 113,89 иен с 113 иен. Евро упал до $1,0723 с $1,0746.
Однако по отношению к российскому рублю доллар потерял в цене. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ на 25 января, составляет 59,21 рублей за доллар (-0,2866 рублей).
Читайте ранее в этом сюжете: «Доллар ослаб»
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