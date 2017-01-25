Доллар «дорог», рубль — «еще дороже»

На международном валютном рынке наметился рост доллара, но по отношению к российскому рублю доллар потерял в цене

Нью-Йорк, США, , 04:16 — REGNUM На международном валютном рынке наметился рост доллара — американская валюта подорожала по отношению к основным конкурентам, передает Associated Press 25 января.

За день торгов доллар вырос до 113,89 иен с 113 иен. Евро упал до $1,0723 с $1,0746.

Однако по отношению к российскому рублю доллар потерял в цене. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ на 25 января, составляет 59,21 рублей за доллар (-0,2866 рублей).

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