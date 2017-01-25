Нефть растет — медленно и неуверенно

Усилия ОПЕК могут нивелировать планы Ирака и американских нефтяников

Лондон, , 04:04 — REGNUM Мировая цена на нефть марки Brent снова приближаются к отметке в 56, передает Associated Press 25 января.

К окончанию торгов в Лондоне цена барреля нефти марки Brent составила $55,44, рост за сутки составил 21 цент (0,4%).

Цены на нефть растут в ответ на ограничение добычи, введенное странами ОПЕК. Кроме того, на цену «черного золота» влияет ослабление американской валюты.

Тем не менее, инвесторы опасаются, что усилия ОПЕК могут нивелировать планы Ирака об увеличении добычи и успехи американских нефтяников, заявивших о запуске 29 новых буровых установок на прошлой неделе.

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