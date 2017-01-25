Фондовый рынок США «идет на рекорд»

Нью-Йорк, США, , 03:53 — REGNUM Добывающие компании обеспечили рост фондового рынка США — к концу торгов в Нью-Йорке все основные индексы приблизились к историческим максимумам, передает Associated Press 25 января.

Индекс Dow Jones вырос на 112,86 пункта (0,6%), до 19 912,71 — впервые с прошлого года промышленный индекс так близок к «высоте» в 20 000 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 14,87 пункта (0,7%), до 2280,07, и это самый высокий показатель индекса с 6 января. Композитный Nasdaq также вырос — рост индекса составил 48,01 пункта (0,9%), до 5600,96.

Рост рынка последних дней обеспечили, прежде всего, данные о квартальной прибыли ряда крупных добывающих компаний, а также последние законодательные инициативы президента США Дональда Трампа, в том числе выход Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства.

«Теперь мы торгуем на указах, которые выходят из Белого дома — какими бы они ни были», — прокомментировал ситуацию на рынке Джей Джей Кинахан, главный стратег TD Ameritrade.

Как сообщало ИА REGNUM, американский фондовый рынок рос практически без сбоев с момента избрания президентом США «защитника национального бизнеса» Дональда Трампа в ноябре 2016 года до конца декабря. Однако в январе инвесторы «устали от обещаний» — рынок замер в ожидании реальных шагов после инаугурации нового американского президента.

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