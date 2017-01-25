В России на жилье для молодых семей выделено 4,2 млрд рублей

Москва, , 09:33 — REGNUM Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Средства в объёме 4,234 млрд рублей распределены между 75 субъектами РФ, сообщается на сайте правительства РФ.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015−2020 годы, входящей в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов РФ, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.