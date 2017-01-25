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Правительство РФ выделило 8,3 млрд рублей на строительство сельских дорог

Экономика
Субсидии распределены между бюджетами 54 регионов России

Москва, 24 января 2017, 09:22 — REGNUM  

Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции, сообщается на сайте правительства РФ.

Субсидии в размере 8 млрд 335 млн рублей распределены между бюджетами 54 субъектов Федерации.

Средства предоставляются в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года», которая входит в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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