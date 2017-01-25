Среда, 25 Января 2017 года
09:54:42 МСК

На развитие сельских территорий в субъектах РФ направят 6,8 млрд рублей

Экономика
Субсидии выделены 76 регионам России

Москва, 24 января 2017, 09:09 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы распределены субсидии в размере 6 млрд 786,1 млн рублей на развитие сельских территорий, сообщается на сайте правительства РФ.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, направят 3 млрд 456,1 млн рублей 76 субъектам РФ.

На комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, выделят 3 млрд 253,5 млн рублей 71 субъекту РФ.

Кроме того, гранты в размере 76,5 млн рублей на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, предоставят 45 субъектам РФ.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России, исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении между Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

Читайте развитие сюжета: Правительство РФ выделило деньги для села: сколько получат регионы ПФО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Упаси Бог поливать нацменьшинства — начнется вой: Жириновский
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда
Род-ТаунВеликобритания Выборы в США Общество
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
В Конгрессе США хотят ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.01.17
«Битва адвокатов России и Украины приносит барыши Британии»
ЛондонВеликобритания Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
ещё главное