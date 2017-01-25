На развитие сельских территорий в субъектах РФ направят 6,8 млрд рублей

Москва, , 09:09 — REGNUM Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы распределены субсидии в размере 6 млрд 786,1 млн рублей на развитие сельских территорий, сообщается на сайте правительства РФ.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, направят 3 млрд 456,1 млн рублей 76 субъектам РФ.

На комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, выделят 3 млрд 253,5 млн рублей 71 субъекту РФ.

Кроме того, гранты в размере 76,5 млн рублей на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, предоставят 45 субъектам РФ.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России, исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении между Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

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