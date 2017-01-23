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Комитет ГД поддержал новый порядок предоставления субсидий госкорпорациям

Экономика
Контроль правительства за расходами госкорпораций будет повышен

Москва, 23 января 2017, 17:31 — REGNUM  

Для предоставления субсидий госкорпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты капстроительства и на приобретение объектов недвижимости, будет прописан специальный порядок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.Законопроект фактически выводит субсидии, предоставляемые в настоящее время из федерального бюджета госкорпорациям и госкомпаниям, из статуса имущественного взноса РФ. По мнению правительства, такая мера позволит создать условия для расходов федерального бюджета по предоставлению средств этим юрлицам на осуществление капвложений в соответствии с федеральной адресной инвестиционную программой (ФАИП). Нововведение призвано усилить контроль за использованием юрлицами полученных целевых средств и обеспечением возврата этих средств в бюджет.

Законопроект устанавливает требование о предоставлении из федерального бюджета инвестиций акционерным обществам, направляемых госкомпаниями и госкорпорациями в виде взносов в уставные капиталы своих дочерних обществ на осуществление капвложений в объекты капстроительства или на приобретение объектов недвижимого имущества, которые в настоящее время не включаются в ФАИП.Органы исполнительной власти смогут передавать полномочия госзаказчика юрлицам, акции которых принадлежат соответствующему публично-правовому образованию, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капстроительства государственной (муниципальной) собственности с последующей передачей этих объектов в качестве вклада в уставные капиталы таких юрлиц. Это позволит исключить ситуацию образования на счетах хозяйственных обществ неиспользуемых остатков средств, полученных из бюджета в виде бюджетных инвестиций, для возврата которых в соответствующий бюджет требуется проведение длительных корпоративных процедур.

Правительство получит полномочия по утверждению общих требований к субсидиям госкорпорациям (кроме субсидий на капвложения). Предполагается, что правительством будет установлен общий порядок предоставления таких субсидий субсидий. При этом нормы законопроекта не будут касаться таких компаний, как РЖД и Росавтодор.

Также законопроект предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ «под потребность» (в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты). Перечислять такие межбюджетных трансферты будут органы федерального казначейства.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении на пленарном заседании 25 января.

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