ГД предлагают компенсировать сельхозпроизводителям ущерб от ЧС из бюджета

Москва, , 17:09 — REGNUM Ущерб сельхозтоваропроизводителям, понесенный ими в результате ЧС природного характера в 2017 году и в плановом периоде на 2018−2019 на территориях субъектов РФ, и не застраховавшим свой урожай, предлагается компенсировать из средств федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР Юрий Волков и Василина Кулиева.

Сейчас действует норма, согласно которой компенсация ущерба, возникшего вследствие чрезвычайных происшествий, может быть выплачена только тем сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые обеспечили страховую защиту своих имущественных интересов.

Между тем авторы законопроекта приводят слова главы Минсельхоза Александра Ткачева, который признал, что решение о введении нормы об обязательном страховании имущественных интересов сельхозтоваропроизводителей, как условии получения компенсации из федерального бюджета, было «ошибочным».

Депутаты приводят в пример сельхозтоваропроизводителей Забайкальского края, которые в 2016 году «не смогли выполнить это условие в связи с отказом страховых компаний (членов объединения страховщиков «Национальный союз агростраховщиков»), преследующих свои коммерческие интересы, заключать договоры страхования в регионе». «В связи с этим сельскохозяйственные товаропроизводители Забайкальского края оказались заложниками ситуации, при которой они не могут получить компенсацию как со стороны страховых компаний, так и со стороны государства», — считают авторы законопроекта.

В связи с этим инициаторы законопроекта предлагают выделить в 2017 году на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям из бюджетных ассигнований на 2017 год 3,385 млрд рублей, на 2018 год — в объеме 3,278 млрд рублей и на 2019 год в объеме 3,207 млрд рублей, предусмотренных по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела «Национальная экономика».