КНР и Филиппины готовы к реализации 30 проектов на сумму более $3 млрд

В октябре прошлого года, во время визита Дутерте в КНР, власти Китая пообещали инвестировать в экономику Филиппин около $15 млрд

Пекин, , 17:03 — REGNUM Власти КНР выразили согласие на сотрудничество с Филиппинами в реализации 30 проектов на общую сумму в $3 млрд 700 млн, сообщает 23 января Reuters.

Министр торговли КНР Гао Хучэн заявил, что совместные проекты с Филиппинами являются «первой группой» проектов, которые на данный момент нуждаются в доработке, также необходимо подготовить соответствующие документы для предоставления их в финансовые организации.

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес сказал, что он провел «очень продуктивную» встречу с Хучэном, в ходе которой были рассмотрены крупные проекты в области сельского хозяйства и ряд небольших проектов.

Обе стороны также обсудят председательство Филиппин в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в текущем году.

Напомним, делегация высокопоставленных чиновников из Филиппин прибыла с двухдневным визитом в Пекин, через три месяца после визита президента Филиппин Родриго Дутерте.

В октябре прошлого года, во время визита Дутерте в КНР, власти Китая пообещали инвестировать в экономику Филиппин около $15 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Дутерте, после встречи с главой КНР Си Цзиньпинем в Пекине, заявил, что США «пора прощаться» с экономическим и военным сотрудничеством с островным государством, а также объявил, что отныне главными союзниками Филиппин станут Китай и Россия.

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