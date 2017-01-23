На 1,1% выросло промышленное производство в России в 2016 году
По данным Росстата
Москва, 23 января 2017, 16:39 — REGNUM Промышленное производство в России в 2016 году выросло на 1,1% по сравнению с 2015 годом, В декабре 2016 года рост ускорился до 3,2% в годовом выражении с ноябрьских 2,7%, сообщили в Росстате.
В месячном выражении рост промышленного производства в РФ в декабре составил 7,4%. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре выросло на 0,4% после роста на 1,3% месяцем ранее.
Добыча полезных ископаемых за 2016 год показала рост на 2,5%, в обрабатывающих производствах зафиксирован рост на 0,1%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло за прошлый год на 1,5%.
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