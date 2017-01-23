Производство золота в России за год сократилось на 7,8%

Москва, , 16:36 — REGNUM В Россия в 2016 году снизилось производство золота в слитках по сравнению с 2015 годом на 7,8%. Производство снижалось с августа по декабрь, сообщили в Росстате.

В декабре 2016 года относительно декабря 2015 года производство золота в слитках снизилось на 4,6%. При этом относительно предыдущего месяца — ноября 2016 года — выпуск золота в слитках вырос на 6,2%.

При этом Союз золотопромышленников РФ ожидает, что предприятия России по итогам 2016 года произведут 297 тонн золота, что на 1,2% превышает показатель 2015 года.