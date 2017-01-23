Нижегородские коммунальщики не получат денег при плохой уборке территорий

Нижний Новгород, , 16:05 — REGNUM Нижегородские коммунальщики не получат денег за уборку территорий, если работа будет выполнена некачественно. Об этом заявил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин.

По его словам, с 16 по 22 января 2017 года с улиц Нижнего Новгорода было вывезено более 73 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона с улиц города на полигоны вывезено около 450 тысяч кубометров снега.

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют сначала потепление со снегопадом, который мы ожидаем к вечеру вторника, а затем существенное понижение температуры. Морозы осложнят работу снегоуборочной техники и повлияют на действие песко-соляной смеси, но дорожные предприятия продолжат круглосуточную уборку дорог с учетом этих объективных обстоятельств», — отметил директор департамента Жижин.

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Несмотря на увеличение количества техники и дорожных рабочих, у муниципалитета есть претензии к подрядным организациям.

«В частности в Московском районе были жалобы от жителей на некачественную уборку улицы Чаадаева, а в Нижегородском — пешеходных дорожек на улицах, пересекающих Большую Покровскую. Районные администрации дополнительно проверят работу подрядчиков и, если сигналы жителей найдут подтверждение, дорожные организации не получат деньги за некачественно очищенные территории», — заявил Жижин.

Как сообщало ИА REGNUM, качество уборки города в зимний период вызывает многочисленные жалобы со стороны нижегородцев. Дошло до того, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вынужден был фактически ткнуть носом в снег представителей администрации Нижнего Новгорода, оказавшихся неспособными качественно организовать уборку снега даже при наличии необходимых финансовых ресурсов.

Губернатор вместе с городскими чиновниками ездил по дворам и «показывал им, где недоработки». После этого Шанцев предложил городской администрации уволить не справившихся со своими обязанностями сотрудников и поставить на их места тех, кто сможет организовать работу.

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В первой декаде января в Нижнем Новгороде из-за сильных морозов работы по вывозу снега с городских улиц были остановлены. Чиновники решили поберечь коммунальную технику и ждали потепления.

Деятельность городской администрации при организации уборки территорий и дорог уже неоднократно становилась предметом разбирательства со стороны правоохранительных органов.

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