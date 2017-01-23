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Нижегородские коммунальщики не получат денег при плохой уборке территорий

Экономика
Районные администрации дополнительно проверят работу подрядчиков
Василий Перов. Дворник (фрагмент). 1865 Василий Перов. Дворник (фрагмент). 1865

Нижний Новгород, 23 января 2017, 16:05 — REGNUM  Нижегородские коммунальщики не получат денег за уборку территорий, если работа будет выполнена некачественно. Об этом заявил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин.

По его словам, с 16 по 22 января 2017 года с улиц Нижнего Новгорода было вывезено более 73 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона с улиц города на полигоны вывезено около 450 тысяч кубометров снега.

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют сначала потепление со снегопадом, который мы ожидаем к вечеру вторника, а затем существенное понижение температуры. Морозы осложнят работу снегоуборочной техники и повлияют на действие песко-соляной смеси, но дорожные предприятия продолжат круглосуточную уборку дорог с учетом этих объективных обстоятельств», — отметил директор департамента Жижин.

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Несмотря на увеличение количества техники и дорожных рабочих, у муниципалитета есть претензии к подрядным организациям.

«В частности в Московском районе были жалобы от жителей на некачественную уборку улицы Чаадаева, а в Нижегородском — пешеходных дорожек на улицах, пересекающих Большую Покровскую. Районные администрации дополнительно проверят работу подрядчиков и, если сигналы жителей найдут подтверждение, дорожные организации не получат деньги за некачественно очищенные территории», — заявил Жижин.

Как сообщало ИА REGNUM, качество уборки города в зимний период вызывает многочисленные жалобы со стороны нижегородцев. Дошло до того, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вынужден был фактически ткнуть носом в снег представителей администрации Нижнего Новгорода, оказавшихся неспособными качественно организовать уборку снега даже при наличии необходимых финансовых ресурсов.

Губернатор вместе с городскими чиновниками ездил по дворам и «показывал им, где недоработки». После этого Шанцев предложил городской администрации уволить не справившихся со своими обязанностями сотрудников и поставить на их места тех, кто сможет организовать работу.

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В первой декаде января в Нижнем Новгороде из-за сильных морозов работы по вывозу снега с городских улиц были остановлены. Чиновники решили поберечь коммунальную технику и ждали потепления.

Деятельность городской администрации при организации уборки территорий и дорог уже неоднократно становилась предметом разбирательства со стороны правоохранительных органов.

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Городское благоустройство
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