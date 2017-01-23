Число безработных в России снизилось на 2,5%

Москва, , 15:47 — REGNUM В России за неделю (11−18 января) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек (по состоянию на 11 января — 885 тыс. 204 человека), сообщили в Минтруда РФ.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 82 регионах. Рост численности безработных граждан отмечен в Республике Тува и Курской области. В Ульяновской области численность безработных не изменилась.

На 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 января 2016 года — 1,2%).

По состоянию на 18 января 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России в конце 2016 года начало расти. За 2 месяца со 2 ноября до конца декабря (28 декабря) ряды безработных пополнили 55 тыс. 022 человека. Но с начала 2017 года по 11 января численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4% и составила 885 тыс. 204 человека.