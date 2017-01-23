Прибыльные маршруты в РФ отдадут авиаперевозчикам с российскими самолетами

Путин отметил, что это «хороший бонус» для авиакомпаний

Москва, , 15:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил идею предоставить право летать по наиболее коммерчески выгодным маршрутам авиакомпаниям, которые в своем парке используют российские самолеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным глава государства отметил, что это «хороший бонус» для авиакомпаний, использующих отечественные самолеты. Предложение озвучил вице-премьер РФ.

«Для тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим необходимые льготы, включая выгодные маршруты, а также специальные льготы экономического характера, в том числе связанные с лизингом авиатехники», — сказал Рогозин.

По его мнению, первые результаты работы будут доложены главе государства весной — в начале марта. В первую очередь, речь идет о предоставлении маршрутов на Дальний Восток и в регионы, популярные у туристов.

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