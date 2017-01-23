Путин встретится с участниками приватизации «Роснефти»

Москва, , 15:24 — REGNUM Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин готов встретиться с участниками сделки по приватизации 19,5% акций нефтяной компании «Роснефть». Об этом сообщает в понедельник, 23 января, пресс-служба Кремля.

Встреча лидера российского государства с представителями Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Autority), итальянского банка «Интеза» (Intesa Sanpaolo) и компании Glencore состоится по просьбе главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Я хотел просить Вас (Путина) принять инвесторов — участников приватизационной сделки, — говорит глава «Роснефти». — Это наши партнеры (…), для того чтобы подчеркнуть значение этой сделки».

«Хорошо», — сказал на это президент РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2016 г. Сечин доложил Путину о приватизации 19,5% акций «Роснефти». Акции купила швейцарская компания Glencore и Катарский суверенный фонд. Общая сумма сделки — €10,5 млрд.

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